وزير النفط لـ(بنــا): إطلاق صندوق استثماري قريبا بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنامة في 9 مايو/ بنا / كشف معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن دراسة إطلاق صندوق استثماري بالتعاون مع (أصول) التي تدير محفظة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهدف إعطائهم الأولوية في الاستثمار، لافتا إلى أن مشاريع الاستثمار في القطاع النفطي قائمة ويتم دراستها بعناية.



وفيما توقع الوزير أن يتم إطلاق الصندوق خلال العام الحالي، قال في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنــا) :" إن فرص الاستثمار في القطاع النفطي مجزية وذات عوائد عالية، ونهدف إلى رفع قيمة رأس المال إلى مليار دولار، على أن يتولى فريق عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة الاستثمار لإعطائه الاستقلالية المطلوبة. ونتوقع أن تكون العوائد ما بين 15- 20 % وهي عوائد مجزية".



وأضاف: "هذه الصناديق تتخارج خلال 5 – 7 سنوات، وسيتم بحث التفاصيل حول ما إذا سيتم إدراج الشركة في سوق البحرين المالية أم لا. ولكن من المهم أن نشير إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاستثمار يعتبر فرصة جيدة حيث ستتاح لهم فرصة جلب الاستثمارات لهذا المشروع".

ع.ر/م.ح





م.ح.



بنا 1514 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/09 - 17 : 06 PM