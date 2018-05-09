في إطار مؤتمر بوابة الخليج.. وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بنائب الرئيس الأول لشئون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية المنامة في 9 مايو / بنا / في إطار مؤتمر بوابة الخليج، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بنائب الرئيس الأول لشئون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية السيد كوش جوكسي Khush Choksy، وذلك بفندق ومنتجع فورسيزونز خليج البحرين.



وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين جميع الأطراف المعنية في كلٍ من مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية، وذلك بهدف الارتقاء بالعلاقات المشتركة وتطويرها بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة والاستراتيجيات الطموحة لدى البلدين، خصوصاً في ظل ما تتميز به علاقات البلدين الصديقين من عراقة ومتانة على مدى عشرات السنين.



وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية والتعاون والتنسيق الذي تبديه مع الجانب البحريني في كافة الأنشطة المشتركة، ودورها الملحوظ والملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.



ع.ر/م.ح.



بنا 1502 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/09 - 04 : 06 PM