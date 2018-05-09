إلى جانب تكريم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم.. مركز أجور يكرم الفائزين في مسابقة عبدالواحد أجور القرآنية المنامة في 9 مايو/ بنا / نظم مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخراً حفل تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة عبد الواحد أجور القرآنية التاسعة وتكريم الطلبة المتفوقين في حفظ القرآن الكريم وتجويده بجامع أجور بمدينة حمد، وذلك تحت رعاية مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة الشيخ عبدالله عبدالعزيز العمري وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من أصحاب السعادة النواب.



وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم للطالب عبدالله محفوظ هزاع، بعدها ألقى الأستاذ علي جاسم الأحمد مشرف مساق حفظ القرآن الكريم بمركز أجور كلمة المركز، قال فيها: إن مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لازال يعمل ويجتهد في العمل من أجل خدمة القرآن الكريم لأبناء مدينة حمد، مشيراً إلى أن مسابقة عبدالواحد أجور القرآنية، أصبحت اليوم تقطف ثمار يانعة وقطاف جميلة، فبعد أن كانت تستهدف طلاب الحلقات الأولى من مركز عبد الرحمن أجور، فإنها اليوم تشمل جميع المراكز القرآنية بمدينة حمد، لتجمع أهل القرآن الكريم تحت مسابقة قرآنية واحدة بإذن الله تعالى.



وأضاف الأحمد أنه استمراراً في التجديد والتطوير فقد استحدثت إدارة المركز جائزة لتشجيع التنافس بين المعلمين بالمركز، تحت مسمى (جائزة خالد أجور للمعلم المتميز) في بادرة إيجابية من الوجيه نبيل أجور، ووجه في كلمته جزيل الشكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف متمثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم على جهودها الحثيثة في العمل لخدمة القرآن الكريم وأهله، مثنياً لعائلة أجور الكرام إنشائهم هذا الجامع ومركز تعليم القرآن الكريم الذي يخرج للمجتمع المسلم حفاظاً للقرآن الكريم، سائلاً المولى القدير أن يثيبهم على هذا العمل الجليل ويغفر لهم ويرحم آبائهم وأبنائهم وذرياتهم.



بعدها تم عرض تقرير سينمائي احتوى الأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية بمركز عبد الرحمن أجور، وتقرير عن مسابقة عبد الواحد أجور القرآنية التاسعة والفروع الخاصة بالاشتراك بها.



بعدها تم عرض نماذج من تلاوات طلبة مركز عبد الرحمن أجور، ثم تفضل مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة الشيخ عبدالله عبدالعزيز العمري بتوزيع الشهادات والجوائز على المكرمين في مسابقة عبدالواحد أجور القرآنية التاسعة، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم بالمركز من قِبل مدير إدارة شؤون القرآن الكريم وسعادة النائب جمال داود سلمان لتكريم المشاركين في فرع حفظ جزء قد سمع وجزء تبارك، وسعادة النائب أنس علي بوهندي لتكريم المشاركين في فرع حفظ جزء عم.



الجدير بالذكر بأن مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم قد تأسس في 1/2/1999م بمدينة حمد، ونظراً لتميزه في تعليم القرآن الكريم، فقد تم ترقية المركز من فئة مراكز الدرجة الثانية إلى فئة مراكز الدرجة الأولى في العام 2015م، وفقاً للقرارات الوزارية المعمول بها في الوزارة.





ع.ر/م.ح.



بنا 1410 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/09 - 16 : 05 PM