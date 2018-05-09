تشغيل المرحلة الثانية من محطة الدور في 2020.. وزير شؤون الكهرباء والماء: زيادة القدرة الإنتاجية بـ38.2 % مع بلوغ المحطة إنتاجها الكلي المنامة في 9 مايو/ بنا / قال سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا أنه وفي سياق المشاريع التي تواصل هيئة الكهرباء والماء العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف الجودة الموضوعة لها، فإن التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من محطة الدور سيكون في يونيو 2020م للطاقة حيث سيتم توفير 800 ميجاوات مبدئيا لتصل إلى 1500 ميجاوات بنظام الدورة المفتوحة وإنتاج 25 مليون جالون يوميا من مياه الشرب بطريقة التناضح العكسي، منوها إلى أن إنتاج المحطة الكلي للطاقة والإنتاج الكلي للمياه سيبلغ في يونيو 2022م (تاريخ التشغيل التجاري).



وأكمل الوزير ستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوافرة من بعد تشغيل محطة الدور (المرحلة الثانية) إلى 5421 ميجاوات و229 مليون جالون إمبراطوري في اليوم بزيادة قدرها 38.2 % للكهرباء و 27.9 % للمياه عن القدرة الإنتاجية الحالية، مشيرا إلى أن الموعد النهائي لتسليم العطاءات من قبل المطورين في 30 مايو 2018م".



وكانت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد أقرت في 19 نوفمبر 2015، المضي في بناء مشروع المرحلة الثانية من مجمع الدور للطاقة والمياه عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص.



وقال الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الهيئة لمواكبة الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين لعام 2030م، وذلك ضمن توجيهات واهتمامات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وذلك لجعل قطاعي الكهرباء والماء قادرين على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء والماء في جميع أنحاء المملكة لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جـذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة بما يستوعب التضاعف المرتقب في الطلب على الطاقة الكهربائية بحلول 2030.



وقال الوزير أن مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور هو أحد أهم مشروعين تم التخطيط لهما وتعمل الهيئة على تنفيذها لغاية عام 2022 .مشيرا أنه في مشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء (المرحلة الأولى) تم منح الرخصة لمطور لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في منطقة الدور جنوب البحرين في أغسطس 2008م وتم إسناد المشروع إلى Suez/GIC Consortium على أساس إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطة بسعة إنتاجية تصل إلى 1234 ميجاوات من الكهرباء و48 مليون جالون يوميا من مياه الشرب بكلفة تقدر بـ 2.2 مليار دولار أمريكي، إضافة الى ذلك فقد تم تعيين جهة استشارية عالمية (شركة موت ماكدونالد) للإشراف الفني على تنفيذ اتفاقية شراء الكهرباء والماء بتكلفة مقدارها مليوني دولار أمريكي. وقد بدء التشغيل التجاري للمشروع في فبراير 2012م".



ولفت الوزير إلى أن القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوافرة من بعد تشغيل المحطة قد وصلت بالقدرة الإنتاجية الحالية إلى 3921 ميجاوات و179 مليون جالون إمبراطوري في اليوم بزيادة قدرها 45.9 % للكهرباء و 36.6 % للمياه مقارنة بالقدرة الإنتاجية قبل البدء بمحطة الدور في المرحلة الأولى.





















ع.ر/م.ح.



بنا 1408 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/09 - 16 : 05 PM