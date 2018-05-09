الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يستقبل الباحث البريطاني "هوارد كينغ" المنامة في 9 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمكتبه بالمجلس ظهر اليوم الباحث البريطاني السيد "هوارد كينغ"، الذي قدم لسعادته نسخة من الكتاب الذي أصدره مؤخرا تحت عنوان "دليل الجيب لطيور البحرين".



وأشاد سعادة الدكتور محمد بن دينه بالجهود الكبيرة التي بذلها الباحث البريطاني في سبيل اصدار الكتاب الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، مثنيا على ما احتواه الكتاب من صور متنوعة ومعلومات ثرية توثق الحياة الفطرية في مملكة البحرين، متمنيا له المزيد من النجاح.



من جانبه أعرب الباحث هوارد كينغ عن شكره وتقديره لسعادة الدكتور محمد بن دينه على حسن الاستقبال، موضحا ان الكتاب الذي قام بتأليفه سلط الضوء على المكتسبات الطبيعية الثمينة التي تزهو بها مملكة البحرين، والقيام بعملية توثيقة لجميع أنواع الطيور المسجلة في المملكة، وذلك من أجل المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي.

ع م



خ.ب/م.ح.



بنا 1358 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/05/09 - 18 : 05 PM