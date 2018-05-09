سمو نائب جلالة الملك ولي العهد يلتقي بعدد من المسؤولين الكويتيين المشاركين في مؤتمر بوابة الخليج المنامة في 9 مايو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يمثله مؤتمر بوابة الخليج من أهمية بالغة في إطلاع المستثمرين من كافة دول العالم على المقومات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين والدول الشقيقة في المنطقة، منوهاً بأن هذا المؤتمر سيكون انطلاقة جديدة في مجال جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم إلى المنطقة.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله على هامش مؤتمر بوابة الخليج في فندق الفورسيزون كل من معالي الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب ب‍دولة الكويت الشقيقة، والسيد فاروق علي بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت الشقيقة، حيث رحب سموه بمشاركتهم في مؤتمر بوابة الخليج وبما طرحوه من أفكار في الجلسات النقاشية التي شاركوا خلالها.



ونوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات أخوية وتاريخية عريقة عمل الآباء والأجداد على ترسيخها بالتواصل المستمر وما زال الأبناء يتوارثونها، مشيراً سموه إلى ما لدولة الكويت قيادةً وشعباً من مكانة عزيزة ومتميزة لدى كافة أبناء البحرين، واهتمام المملكة بتعزيز التعاون الثنائي لمواصلة فتح آفاق جديدة على الأصعدة المختلفة.



من جانبهم، أشاد المسؤولون الكويتيون بمؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، وبما يمثله من أهمية لدول المنطقة في جذب الاستثمارات. معربين عن شكرهم لسموه على ما يوليه من اهتمام في تعزيز علاقات مملكة البحرين ودولة الكويت المتميزة.



خ.ب/م.ح.



بنا 1356 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/09 - 02 : 06 PM