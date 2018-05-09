رئيس مجلس بلدي المحرق وممثل منطقة الحد يتقدمون بالشكر الجزيل الى سمو رئيس الوزراء على زيارته الميدانية لمنطقة الحد المنامة في 9 مايو / بنا / تقدم رئيس مجلس المحرق البلدي السيد محمد بن عبدالله آل سنان بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه بزيارة شرق الحد والاطلاع على احتياجاتها الخدمية.



وأكد أن المجلس البلدي يشعر بالمزيد من التقدير والامتنان إلى سموه ومتابعته لكل نهضة عمرانية وتطويرية شاملة البحرين وفي شتى المجالات، حتى أصبح العالم ينظر إلى البحرين كإحدى أهم الدول المتقدمة في التنمية البشرية".



وقال: "لقد تابع سموه عبر الصحافة بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وكان سموه كعادته المبادر للنزول إلى أرض الحدث مترجلاً على قدميه قاصداً الاطلاع على سير الأمور بنفسه، مطلعاً على كافة التفاصيل دون إغفال أي منها".



وأضاف: "هذا النهج يميز سمو رئيس الوزراء فهو لا يكتفي بالاستماع والفرجة بل يتخذ القرارات بناءً على ما يراه بعينيه ويلمسه بيديه وبعد الإلمام بكافة التفاصيل والتقارير، فهو يأخذ دور صاحب القرار ويشرف على التنفيذ ويحرص على إجادة العمل أيما إجادة وهذا ما لمسناه من حرص سموه في مشروع شرق الحد الاسكاني حيث اطلع على ادق التفاصيل، حفظ الله سموه ورعاه ".



من ناحيته، أشاد ممثل مدينة الحد لمجلس بلدي المحرق السيد يوسف الذوادي بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وقال: "إن هذه الزيارة الميمونة أسعدتنا كثيراً وأهالي الحد متفائلون اليوم ويتوقعون نتائج مهمة من هذه الزيارة الميدانية لمنطقة الحد، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية في مشروع شرق الحد وفي مختلف الشؤون الخدماتية".



ن.ف/م.ح.



بنا 1335 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/09 - 01 : 05 PM