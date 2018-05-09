الوجيه علي المسلم يعرب عن سعادة أهالي الحد بزيارة سمو رئيس الوزراء لمنطقتهم المنامة في 9 مايو/ بنا / قال الوجيه علي محمد المسلم أن أهالي مدينة الحد يشعرون بسعادة بالغة لزيارة سموه إلى منطقتهم، والتي تعبر عن نهج سموه الدائم في القرب من المواطنين والتواصل معهم وما يتمتع به سموه من صدر رحب في الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم.



وأكد أن زيارات سموه لمختلف مناطق المملكة تسهم دائما في تآلف القلوب وتزيد اللحمة بين الشعب وقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتأتي بالخير على الجميع ومن شأنها أن تضيف لبنة جديدة في صرح مسيرة التطوير التي تشهدها منقطة الحد، سائلا الله عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.



ن.ف/م.ح.



بنا 1331 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/05/09 - 33 : 04 PM