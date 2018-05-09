وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يثمن الجولة التفقدية التي قام بها سمو رئيس الوزراء إلى منطقة الحد المنامة في 9 مايو / بنا / ثمن سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى عدد من المواقع في منطقة الحد.



وأضاف م. خلف أن سمو رئيس الوزراء معروف عنه الحرص الدائم على المتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات اهالي مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى استفادتهم من المشاريع الخدمية والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والاستماع لوجهات نظرهم من أجل الوصول إلى الغايات المطلوبة التي من شأنها إرضاء المواطن من خلال تقديم خدمات البنية التحتية عالية الجودة.



وأشاد وزير الأشغال بالجهود التي يبذلها سمو رئيس الوزراء للنهوض بالبنية التحتية لمختلف مدن وقرى البحرين عبر التوجيهات الصادرة من سموه إلى الوزارات الخدمية المعنية بما يضمن توفير سبل الراحة والطمأنينة للمواطنين.



كما ثمن الوزير خلف روح المتابعة التي يتميز بها سمو رئيس الوزراء الموقر عبر استفساره المتواصل بشأن كل ما يرتبط بالخطط والوعود التي تتم مناقشتها خلال جولات سموه للعديد من مناطق محافظات المملكة، منوّهاً بأن وزارة الأشغال من جهتها قد وجهت المهندسين المختصين بسرعة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال جولة سمو رئيس الوزراء للحد.





ن.ف/خ.س/م.ح.



بنا 1326 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/05/09 - 30 : 04 PM