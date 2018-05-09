كوريا الشمالية تفرج عن ثلاثة أمريكيين محتجزين لديها واشنطن في 09 مايو/ بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن ثلاثة أمريكيين سجناء في كوريا الشمالية سيعودون إلى الولايات المتحدة برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو.



وكتب ترامب تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريق عودته من كوريا الشمالية برفقة الرجال الثلاثة الرائعين الذين يتلهف الجميع لرؤيتهم. يبدون في صحة جيدة".



ووصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بيونغ يانغ اليوم في زيارة غير معلنة هي الثانية له خلال أسابيع لكنها الاولى بصفته وزيرا للخارجية، بهدف تسريع الاستعدادات للقمة غير المسبوقة بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون.



وكان الرئيس ترامب المح الاسبوع الماضي أن اعلانا وشيكا سيصدر بشأن ثلاثة أميركيين محتجزين في كوريا الشمالية بعدما ذكرت مصادر أنه تم نقلهم إلى موقع آخر تمهيدا للإفراج المحتمل عنهم.





خ.س



بنا 1254 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/09 - 17 : 04 PM