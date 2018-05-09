سعادة رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي المنامة في 09 مايو/ بنا /حضر سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الأربعاء، حفل تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بمشاركة عدد من ضباط الحرس الوطني وضباط من القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقد بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي اللواء الركن جابر عبدالله بن حويل كلمة بهذه المناسبة، ثم قدم آمر جناح الضباط شرحاً موجزاً عن أهم البرامج والتدريبات النظرية والعملية التي اشتملت عليها الدورة، ثم تفضل سعادة رئيس هيئة الأركان بتوزيع الجوائز التقديرية والشهادات على الخريجين بالدورة وهنأهم على المستوى الطيب الذي ظهروا به، وعبر سعادته عن شكره وتقديره إلى كل المشاركين في الدورة والمدربين على الجهود التي بذلوها في تحقيق متطلبات هذه الدورات بنجاح.



حضر حفل التخريج اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والعميد الركن محمد بن عبدالله التميمي الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ن.ف/خ.س



بنا 1204 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/09 - 21 : 03 PM