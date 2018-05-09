معالي القائد العام يقوم بزيارة للكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني المنامة في 09 مايو/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، واللواء الركن جابر عبدالله بن حويل آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



وفي بداية الزيارة استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن سير تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتحديث البرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية أو العملية والتي من شأنها الارتقاء بجودة التعليم والتدريب بالكلية.



وخلال ترؤس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لاجتماع المجلس الأعلى للكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني والذي عقد في مبنى الكلية، أكد معاليه على أهمية الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني في مجال التعليم العسكري العالي، والذي يرمي لإعداد ضباط مسلحين بكافة متطلبات العسكرية المعاصرة، مما يعكس الأثر الايجابي على عمليات تنفيذ الواجبات المختلفة بكل ما تتطلبه من علم ومعرفة.



وأشار صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن قوة دفاع البحرين تهتم اهتماما كبيرا بتطوير مناهج وبرامج الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني ودعمها بالعنصر البشري المؤهل والعمل بشكل متواصل ودائم على رفع قدراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجال التعليمي العسكري.



وأوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ان مسيرة قوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الكبيرة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تحقق دائماً العديد من الإنجازات الكبيرة، مشيراً إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذل في خدمة قوة دفاع البحرين من شأنها الارتقاء بالصروح العلمية العسكرية، متمنياً للقائمين على الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني التوفيق والسداد وتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشئون الدراسية سواء النظرية أو العملية بالكلية.







ن.ف/خ.س



بنا 1152 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/09 - 22 : 03 PM