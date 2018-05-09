"الأشغال" : غلق المسار الأيمن على شارع خليفة الكبير بالمحرق المنامة في 09 مايو/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال إعادة تبليط شارع خليفة الكبير بالمحرق تستدعي غلق المسار الأيمن من تقاطعه مع شارع عبدالرحمن الفاضل للمرور المتجه شمالاً.



واوضحت الوزارة ان العمل في الموقع المذكور يبدأ من يوم غد الخميس من 11 مساءً ، الى السبت 12 مايو 5 صباحاً.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





ن.ف/خ.س



بنا 1146 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/09 - 49 : 02 PM