المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة حول "مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان" المنامة في 9 مايو /بنا/ اقامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر المجلس الأعلى للمرأة محاضرة توعوية بعنوان "مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان"، ضمن الحزمة الثانية من سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2" الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.



قدم المحاضرة الدكتور مروان المدرس أستاذ القانون الدستوري المساعد بجامعة البحرين، حيث استعرض من خلالها مفهوم وعناصر المواطنة، الانتماء ووسائل تعزيزه، الحقوق الأساسية للإنسان، التوازن بين الحقوق والواجبات، المشاركة السياسية وعوامل نجاحها، الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، والضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات.



ويستهدف برنامج "حقوقي 2" موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من خمس حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.





خ.ب/خ.س



بنا 1112 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/09 - 57 : 02 PM