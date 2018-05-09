أشاد بعطاء المرأة البحرينية في المجال الصحفي والإعلامي..وزير الإعلام يهنئ سوسن الشاعر بجائزة التميز الإعلامي العربي المنامة في 09 مايو/ بنا / هنأ سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام الكاتبة الصحفية والإعلامية البحرينية الأستاذة سوسن الشاعر بمناسبة فوزها بجائزة التميـز الإعلامي العربي في مجال التليفزيون ضمن الجوائز المقدمة (اليوم) من قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الدورة العادية الـ (49) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة.

وأعرب الرميحي عن بالغ سعادته واعتـزازه بفوز الإعلامية سوسن الشاعر معدة ومقدمة برنامج "على مسؤوليتي" على شاشة تليفزيون البحرين بهذه الجائزة العربية المرموقة ضمن فئة الرموز الإعلامية التليفزيونية العربية الرائدة التـي أسهمت في تطوير مسيرة الإعلام التلفزيوني العربي، وبالتزامن مع الاحتفال بالدورة الثالثة ليوم الإعلام العربي 2017/2018 تحت شعار "التليفزيون نبض الأمة".



واعتبـر الرميحي أن منح الجامعة العربية هذه الجائزة للإعلامية والكاتبة الصحفية سوسن الشاعر بمثابة تتويج مستحق لإسهاماتها المتميـزة، وتقدير لتاريخها الوطني المشرف في المجال الصحفي والإعلامي، ودورها التنويري في نشر الوعي السياسي والمجتمعي، ومواقفها القومية المشهودة، وتميزها في أداء واجباتها المهنية بكفاءة وإخلاص في الذود عن أمن الوطن واستقراره وتقدمه، وحرصها على خدمة مصالح الأمة وتعزيز العمل العربي المشترك.



وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام فخر الوزارة بعطاءات المرأة البحرينية وإبداعاتها في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، وحرصها على تمكينها من أداء دورها الوطني بمهنية ومسؤولية بما يسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



خ.س



بنا 1045 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/09 - 53 : 01 PM