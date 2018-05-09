فوز سوسن الشاعر بجائزة التميز الإعلامي من الجامعة العربية القاهرة في 09 مايو/ بنا / حققت الإعلامية والكاتبة الصحفية الأستاذة سوسن الشاعر إنجازًا وطنيًا جديدًا يضاف إلى إنجازات الإعلام البحرينـي والسجل المشرف للمرأة البحرينية بفوزها بجائزة التميـز الإعلامي العربي في مجال التليفزيون ضمن الجوائز المقدمة (اليوم) خلال الدورة العادية الـ (49) لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وتم منح سوسن الشاعر جائزة التميـز الإعلامي العربي في مجال التليفزيون لعام 2018، والمقدمة من قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ضمن فئة الرموز الإعلامية التليفزيونية العربية من مذيعين ومعدين ومخرجين ساهموا في مسيرة الإعلام التلفزيوني أو قدموا عملاً رياديًا، حيث تشمل الجائزة ست فئات أخرى في مجال التليفزيون، هي: جائزة أقدم تلفزيون عربي رسمي من نصيب قناة العراقية، وأفضل البـرامج الإخبارية والحوارية والتحقيقات الاستقصائية، وأفضل مراسل إخباري أو مصور من مناطق النزاعات، فضلاً عن تكريم شهداء العمل الإعلامي.



وأعربت الإعلامية سوسن الشاعر عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم العربي، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الصحافة البحرينية ويوم الإعلام العربي في دورته الثالثة، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحريات الإعلامية المسؤولة، ودور صاحبة السمو الملكي الأميـرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة العاهل المفدى في مساندتها للمرأة البحرينية وتمكينها كشريك جدير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.



وتوجهت بالشكر والتقدير إلى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وكافة المسؤولين والكوادر الإعلامية والفنية الوطنية العاملة في تليفزيون البحرين على ما يوفرونه من دعم وتسهيلات مكنتها من أداء رسالتها الإعلامية في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة العربية وخدمة المجتمع.



جدير بالذكر أن السيدة سوسن علي الشاعر كاتبة صحفية في جريدة الشرق الأوسط اللندنية وصحيفة الوطن البحرينية، وعضو مجلس أمناء "جائزة الصحافة العربية" في دبي، ومعدة ومقدمة برنامج "على مسؤوليتي" على تليفزيون البحرين، وسبق أن قدمت العديد من البـرامج التليفزيونية المحلية منها برنامج "كلمة أخيـرة"، وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية والتلفزيونية داخل مملكة البحرين وخارجها، كما أنها عضو مؤسس في جمعية الصحفيين البحرينية والعديد من الجمعيات الأهلية، كما كانت عضوًا في لجنة تعديل قانون المطبوعات والنشر البحرينـي المنبثقة من لجنة ‏تفعيل الميثاق برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد.



الإعلامية سوسن علي الشاعر متزوجة وأم لثلاثة أبناء، وحاصلة على ‏ليسانس آداب من جامعة بيروت العربية قسم تاريخ، وبدأت حياتها الصحفية في جريدة الأيام البحرينية في عام 1989 قبل أن تواصل الكتابة في صحيفة الوطن البحرينية منذ عام 2005‏ وحتى الآن، ولها العديد من المقالات الوطنية الشاهدة على المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى منذ بداياته وتوالي إنجازاته، وأصدرت مؤلفات عديدة، منها: كتاب "البحرين قصة الصراع السياسي 1904 – 1956" في عام 2000‏، وكتاب: "كلمة أخيـرة .. مقالات صحافية" في عام 2007‏، وكتاب "كلمة أخيـرة .. حتى لا ننسى مجموعة مقالات تحلل وتنقل الأحداث ‏التي جرت في البحرين من عام 2011 إلى عام 2013‏".



وحصلت سوسن الشاعر في مسيرتها الصحفية والإعلامية على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، وفي مقدمتها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى المقدم من صاحب الجلالة الملك المفدى في ديسمبر 2009‏، وجائزة المرأة العربية السنوية في دورتها الثانية في العاصمة البريطانية لندن لعام 2016 عن فئة (التوعية المجتمعية)، والجائزة العربية للإبداع العربي لأفضل كاتبة صحفية من الملتقى الإعلامي ‏العربي في أبريل 2009، وجائزة أفضل برنامج حواري من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عام 2007‏، وجائزة أفضل برنامج اجتماعي تلفزيوني عام 1996‏، وجائزة الدولة للعمل الوطني عام 1993‏.



خ.س



بنا 1041 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/09 - 58 : 01 PM