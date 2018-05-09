سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري المنامة في 9 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي الأخ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة

تحية طيبة وبعد،

تلقيت ببالغ التقدير و الاعتزاز رسالة تهنئتكم الكريمة بمناسبة إعادة انتخابي لفترة رئاسية جديدة وهي الرسالة التي تعكس علاقات الأخوة والمودة الراسخة التي تربط بيننا، وتدلل على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأود أن أؤكد لكم أننا نحرص كل الحرص على تطوير وتعميق العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، فضلا عن العمل على استدامة وتعميق التنسيق والتواصل في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك مواصلة العمل سويا بهدف تحقيق التنمية والرفاهية لشعبينا.

وإذ أتمنى لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين العزيزة الخير والتقدم، ولشعبها الدؤوب المزيد من الرخاء والازدهار؛ فإنني أتطلع إلى تكثيف العمل مع بلدكم الشقيق لتحقيق مزيد من التميز في إطار علاقات التعاون البناء التي تجمع بيننا.

و تفضلوا بقبول فائق مودتي وتقديري و خالص تمنياتي بالتوفيق و السداد.

عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية





ن.ع/خ.س



بنا 1019 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/09 - 25 : 01 PM