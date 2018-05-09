سمو وزير شؤون الديوان الملكي يستقبل السفير التركي الجديد لدى المملكة المنامة في 09 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد كمال ديميرجيلر سفير جمهورية تركيا الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله الدبلوماسي الجديد في المملكة.

وخلال اللقاء، رحب سمو وزير شؤون الديوان الملكي بالسفير، وهنأه بتعيينه في منصبه الجديد، معرباً سموه عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية لكل ما من شأنه تطوير وترسيخ أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

وأشاد سموه بعمق ومتانة العلاقات البحرينية التركية وتميزها، وبما وصل اليه التعاون الثنائي المشترك من تطور ونمو في كافة المجالات لما فيه خير البلدين ومصلحة الشعبين الصديقين.



من جانبه، أعرب سعادة السفير التركي عن جزيل شكره وتقديره لسمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي على ما لقيه من حفاوة وحسن استقبال وعلى دعم واهتمام سموه بكل ما يعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده وحرصها على تطوير وتنمية آفاق التعاون مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة.







ن.ف/و.ش



بنا 1014 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/09 - 14 : 02 PM