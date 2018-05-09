حكومة اليابان تمنح سفير مملكة البحرين السابق في طوكيو وسام الشمس المشرقة والنجوم الذهبية والفضية المنامة في 09 مايو/ بنا / حصل سعادة د. خليل إبراهيم حسن سفير مملكة البحرين السابق لدى اليابان، على وسام الشمس المشرقة والنجوم الذهبية والفضية من أوسمة الربيع الامبراطوري ٢٠١٨، تقديرًا لمساهماته في تعزيز علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء في القصر الإمبراطوري بحضور معالي السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، لتكريم الحائزين على وسام الربيع الامبراطوري ٢٠١٨، حيث منحت حكومة اليابان سعادة د. خليل إبراهيم حسن وسام الشمس المشرقة والنجوم الذهبية والفضية، تكريمًا لجهوده الدؤوبة والمثمرة في توسيع مجالات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين واليابان التي بدأها منذ شغله لمنصب سفير مملكة البحرين لدى اليابان من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٧، ومساعيه لتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مملكة البحرين، ومساهمته في زيادة التبادلات الثقافية بين البلدين الصديقين.



ن.ف/خ.س



بنا 1002 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/09 - 09 : 01 PM