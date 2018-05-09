المكرمون من القطاعين العام والخاص يشيدون باللفتة الإنسانية لتكريمهم برعاية سمو رئيس الوزراء المنامة في 9 مايو/بنا/ أشاد عدد من المكرمين باللفتة الإنسانية الكبيرة للحكومة الموقرة في الحفل السنوي الثالث لتكريم المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، الذي أقيم صباح اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. واقام الاحتفال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع جمعية الحكمة للمتقاعدين.

وفي حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) عبّر المكرمون عن سعادتهم البالغة بهذه المناسبة التاريخية بالنسبة لهم، معتبرين التكريم بمثابة دفعة معنوية كبيرة تساعدهم في حياتهم الجديدة بعد التقاعد، مؤكدين بأن الإنسان- بعد السنوات الطويلة التي خدم فيها الوطن- يحتاج للدفع المعنوي وحتى يقدم للبحرين أكثر مما قدم في الماضي، مشيرين إلى أن المتقاعدين هم ثروة لكفاءتهم وخبراتهم الطويلة التي يمكن الاستفادة منها.

وفي هذا السياق قال محمد نور عبدالكريم " بكل تأكيد هذا اليوم يمثل لي الكثير لأنه يوم فرحة فالإنسان دائما يسعد ويفرح دوما بتكريمه في آخر مسيرته العملية والمهنية والتي بذل فيها جهودا كبيرة وجبارة في خدمة الوطن، ومن اليوم سأبدأ حياة جديدة أسأل الله التوفيق، ولا أنسى أن اقدم شكري الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وللأخوة في هيئة التأمين الاجتماعي وجمعية الحكمة للمتقاعدين على تنظيمهم لهذا الحفل الذي سرنا جدا".

ومن جانبه عبر علي محمد البوفلاسة عن سعادته بالتكريم، شاكرا لجميع الذين قاموا بتنظيم هذا الحفل هذه الجهود لتكريم من خدموا والوطن وبذلوا الجهد الجهيد من أجل تطور وتقدم البلاد.

أما محمد الماجد فقد عبر عن سعادته بحفل التكريم قائلا " تكريمي اليوم في هذه الاحتفالية الكبيرة وبرعاية سمو رئيس الوزراء الموقر أكدت ثقتي في نفسي ورفعت روحي المعنوية، وبفضل الله تعالى أن قيادتنا وحكومتنا الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله لا تنسى من عمل بتفان وإخلاص من أجل البحرين العزيزة، وأعتقد أن التكريم سنة حميدة يجب أن تتواصل كل عام".

وأشار الماجد إلى أن الموظفين المتقاعدين يحملون خبرات مهمة في مجالات كثيرة يمكن الاستفادة منهم، شاكرا للحكومة هذه اللفتة الإنسانية ومتمنيا أن تتواصل مثل هذه المبادرات بما يسهم في تطوير المملكة وتقدمها.

وقال عادل محمد جميل " أتيت نيابة عن الوالد محمد عبدالله جميل الذي خدم أكثر من 40 عاما، واعتقد أن تكريم الموظفين الذين بذلوا جهودهم عشرات السنين في العمل من أجل الوطن يستحقون هذا التكريم، والذي نتمنى أن يتواصل عام بعد عام حتى يكون دافعا معنويا قويا للأجيال الجديدة لكي تعمل من أجل نهضة الوطن العزيز، إن حفل التكريم كان كبيرا بكل ما تحمل الكلمة وما قيل فيه من كلمات معبرة عن المشاعر الإنسانية الجميلة تجاه آباءنا فخر لنا ولهم، شاكرين لصاحب السمو رئيس الوزراء هذا التكريم وداعين له بطول العمر والصحة والعافية".

أما أمينة سلمان الحسن فأكدت أن مبادرة التكريم كانت مفاجأة بالنسبة لها عندما تم الاتصال بها قائلة " هي مفاجأة سارة جدا وكم افرحتني وأسعدتني واسعدت كل زملائي من المتقاعدين، هي لفتة كريمة كون الجهات المعنية تفكر في المتقاعدين من أجل تكريمهم، الأمر الذي أدخل علينا فرحة وسرورا واحساسا جميلا بالسعادة، وكلمة حق أقولها حكومتنا دائمة معطاءة ولا تنسى الإنساني البحريني ونرى ذلك من خلال حفلات التكريم في كل عام، مما يبعث عن التقدير والاجلال للوطن العزيز البحرين الغالية".

وفي ذات السياق عبرت زهراء غلوم ديري عن فرحتها بقولها " الحمد لله تعالى على هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لي سعدت حقيقة لهذه اللفتة التي أشعرتني بأن الدولة لم تنسانا ولم تنسى العطاء الذي قدمناه لعقود من الزمان، لهذا اقدم شكري وتقديري للحكومة الموقرة وللجهات التي نظمت هذا الاحتفال الكبير قيمة ومعنى".

ومن ناحيته ذكر محمد غانم علي المهزع أن حفل التكريم بادرة ممتازة وتلعب دورا مهما في رفع الروح المعنوية ليس للمتقاعدين بل لكل المجتمع البحريني، انا عملت في المستشارية مع المستشار بلجريف في أكتوبر 1956م ثم مع مستر اسميز في الجمارك، وبعد استقلال البحرين عملت في الحكومة، وفي عام 1976 عملت في وزارة الداخلية ثم انتقلت إلى مكتب وكيل وزارة الداخلية محمد بن عبدالله آل خليفة، وقد تقاعدت عن العمل في عام 1999م بعد 43 عاما".

وأضاف المهزع " لا بد من أتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو رئيس الوزراء على لفتته الإنسانية لتكريمنا في هذا الحفل، ان التكريم بمثابة دفعة معنوية كبيرة ستساعد المتقاعدين في حياتهم الجديدة ، فالانسان بعد السنوات الطويلة التي خدم فيها الوطن يحتاج للدفع المعنوي حتى يقدم للبحرين أكثر مما قدم في الماضي، أتمنى ان تتواصل كل عام احتفالات التكريم لما لها من فوائد على كل الصعد".

وقالت شريفة بستاني " أنا سعيدة للغاية بهذا التكريم بعد 40 عاما من الخدمة وما قدمته من جهود، الحمدلله شعرت أن روحي المعنوية ارتفعت بهذا التقدير الكبير الذي حصلت عليه أنا وبقية زملائي، وهو أمر يسعد الانسان كثيرا ونعتبره تشجيعا لنا والحمد لله لا زلنا باستطاعتنا العطاء للوطن بأفكارنا وخبرتنا للأجيال الجديدة التي يمكنها ان تستفيد من هذه الخبرات التي اكتسبت المهارات في العمل، شاكرة ومقدرة لكل الجهات التي أسهمت في حفل التكريم".







ن.ف/خ.س



بنا 1001 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/09 - 06 : 01 PM