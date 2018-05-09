الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم طفلة من القدس المحتلة الضفة الغربية في 09 مايو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفل، من القدس المحتلة، ومن نابلس وقلقيلية.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم طفلة من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة وحوّلتهم الى أحد مراكزها للتحقيق.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ، أربعة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس التي اقتحمتها فجرا.

واعتقلت قوات الاحتلال ، 5 فلسطينيين من قلقيلية، بينهم شقيقان، ووالدتهما، وقامت بعمليات تفتيش واسعة في عدة منازل.

واضافت الوكالة أن تلك القوات أطلقت القنابل الضوئية والغاز أثناء خروجها من البلدة، ما أدى إلى اشتعال النيران في حقول الزيتون، والقمح على مدخل قلقيلية.





خ.س



بنا 0935 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/09 - 51 : 12 PM