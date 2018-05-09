قوات الاحتلال تصيب شابا بقنبلة غاز خلال عملية توغل شرق خان يونس خان يونس في 09 مايو/ بنا / أصيب شاب فلسطيني، اليوم، بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية توغل لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن شابا أصيب بقنبلة غاز في وجهه بشكل مباشر، أطلقتها قوات الاحتلال خلال عملية التوغل، وسط إطلاق نار.

وأكد المصدر أن الجرافات العسكرية قامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية، وأسلاك شائكة قرب السياج الحدودي شرق خزاعة.







خ.س



بنا 0913 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/09 - 23 : 12 PM