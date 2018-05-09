وزارة شؤون الإعلام تطلق مبادرة تعاون مشترك حول سياسات أمن المعلومات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي في العمل الحكومي المنامة في 9 مايو / بنا / في ظل التحديات الأمنية والتغيرات التقنية السريعة في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وواقع استخدامها في العمل الحكومي، وجه سعادة وزير شؤون الإعلام المعنيين بالوزارة للتواصل والتنسيق مع المؤسسات الحكومية لإيجاد سياسات وضوابط للاستخدام الآمن والفعال لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المهندس عبدالله أحمد البلوشي الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتقنية بأنه تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير شؤون الإعلام أطلقت وزارة شؤون الإعلام مبادرة تعاون مشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجامعة البحرين حول الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي عبر منظومة العمل الحكومي.



وأكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتقنية على أهمية هذه المبادرة ودورها في توحيد الجهود ووضع سياسات وضوابط لأمن المعلومات بما يعزز الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيراً بأن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال ويجمع بين ثلاث جهات حكومية مختصة في منصات وبرامج التواصل الاجتماعي.



كما أوضح المهندس عبدالله أحمد البلوشي بأنه في إطار تنفيذ المبادرة تم عقد اجتماع تنسيقي مع المعنيين بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجامعة البحرين، وتم تشكيل فريق عمل معني بالتعاون المشترك بإشرافه وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الثلاث، وهم رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورئيس قسم الإعلام والسياحة والفنون بكلية الآداب بجامعة البحرين والقائم بأعمال رئيس تقنية المعلومات بوزارة شؤون الإعلام.







خ.ب/خ.س



بنا 0906 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/09 - 18 : 12 PM