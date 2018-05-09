قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان الرياض في 09 مايو/ بنا / اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح اليوم صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي "أنه وفي تمام الساعة السابعة وثمان عشرة دقيقة من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة".



وأوضح العقيد المالكي "أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان" وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



وأضاف المالكي "أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".



و.ش/خ.س



بنا 0903 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/09 - 08 : 12 PM