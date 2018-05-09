مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية يستقبل القنصل الفخري في هونغ كونغ المنامة في 9 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ السيد أوسكار شاو ترافقه السيدة أوليفيا جينغ الإداري التنفيذي الأول بالقنصلية.



وخلال اللقاء أعرب الدكتور فخرو عن إشادته بالجهود التي تبذلها القنصلية الفخرية لمملكة البحرين في هونغ كونغ ودورها اللافت في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين بشكل عام وهونغ كونغ بشكل خاص ، إضافة إلى الجهود المشتركة بين مملكة البحرين وهونغ كونغ في الترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين، وإبراز ما تتميز به مملكة البحرين من بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات العالمية.



كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والأمور ذات الاهتمام المشترك.



خ.ب/خ.س



بنا 0900 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/09 - 04 : 12 PM