الأمين العام للجامعة العربية: هناك ضرورة لمراجعة الاتفاق الدولي مع ايران القاهرة في 09 مايو/ بنا / أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، عن قناعته بأن هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي.

وقال أبو الغيط على خلفية القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، "إن الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني، ولطالما قلنا إن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار، وهي حتى بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".



واختتم الأمين العام للجامعة العربية بالقول "سبق لي أن تحدثت بهذا المعنى عندما تم ابرام الاتفاق، وموقفي لم يتغير، وبطبيعة الحال فإن قرارات القمم العربية الأخيرة في الأردن والمملكة العربية السعودية واضح منها أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره، وقلنا مراراً إن إيران تحتاج لإعادة نظر جادة في هذا النهج إذا كانت بالفعل ترغب في إقامة علاقات حسن جوار حقيقية مع الدول العربية".



و.ش/خ.س



بنا 0841 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/09 - 46 : 11 AM