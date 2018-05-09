منظمة التعاون الاسلامي : الاتفاق النووي الإيراني استخدم على عكس المأمول منه ولم يسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة جدة في 09 مايو/ بنا / أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة كانت تأمل أن يؤدي توقيع الاتفاق النووي الإيراني إلى جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا وهدوء ، وقد رحبت به في حينه ، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل ، بل استخدم الاتفاق على عكس المأمول منه ، وبما يتعارض وروح الاتفاق ، ومن ذلك تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الارهاب.

كما أكد العثيمين وفقا لبيان صحفي أصدرته المنظمة اليوم ، نقلا عن وكالة الانباء السعودية ، على أهمية أن يؤدي قرار الولايات المتحدة إلى معالجة الخطر الذي تُشكّله سياسات إيران على أمن واستقرار الدول الاسلامية ، وأن يكون رسالة مهمة لمعالجة كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية للدول ، التي سبق للأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي إدانتها خاصة ما يتعلق بدعم الحوثيين ومدهم بالصواريخ البالستية.





خ.س



بنا 0838 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/05/09 - 43 : 11 AM