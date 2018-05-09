في إطار التعاون المشترك بين الجامعات الخليجية..جامعة الخليج العربي تستضيف محاضرة من جامعة الملك سعود لتستعرض آليات إصلاح المناهج السريرية المنامة في 9 مايو / بنا / استضافت كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي مدير وحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض ونائب رئيس وحدة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية للجراحين بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة نهال خميس لإلقاء محاضرة عن "تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس: كيفية التغلب على التحديات وكسر الحواجز".

وتأتي هذه الاستضافة في إطار التعاون المشترك بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، والدور الرائد الذي تقوم به جامعة الخليج العربي لتشجيع التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات الخليجية، إذ قامت الكلية إلى جانب المحاضرة الدكتورة نهال خميس بتنظيم ورشة عمل علمية ركزت على بيان آليات مراجعة وإصلاح المناهج السريرية لطلبة كليات الطب، شارك فيها 25 عضواً لهيئة التدريس من كلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة.



وقال نائب رئيس جامعة الخليج العربي، القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الطبية الدكتور خالد سعيد طباره ان هذه الزيارات تهدف إلى تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الطب بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تمثل إحدى الركائز التي تتبناها الكلية، مؤكداً أهمية التعليم الطبي المستمر وتطوير قدرات هيئة التدريس بالكلية للتعرف على الطرق المبتكرة في مجال التعليم الطبي.







خ.ب/خ.س



بنا 0823 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/05/09 - 27 : 11 AM