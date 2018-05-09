الامم المتحدة تعلن ان القضاء على بوكو حرام سيتطلب وقتا مايدوغوري في 09 مايو/ بنا / أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب افريقيا محمد بن شمباس ان "القضاء بالكامل" على بوكو حرام سيستغرق سنوات على الرغم من الهزائم العسكرية التي منيت بها الجماعة الارهابية أخيرا.

وقال الممثل الخاص لأنطونيو غوتيريش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل في تصريح لوكالة فرانس برس إن "ما نراه هو ان بوكو حرام اصبحت الآن جزءاً من شبكة الارهاب الدولي".



واضاف على هامش قمة اقليمية حول بحيرة تشاد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية التي ولدت فيها الجماعة المتطرفة "اعتقد ان القضاء عليها بالكامل سيتطلب وقتا".



وبحثت القمة التي شاركت فيها الدول الاربع المطلّة على البحيرة ، نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، التعاون الاقليمي ونشر الوعي وتعزيز السلام والتنمية المستديمة.



ومنذ 2015 تشارك قوات من هذه الدول الاربع في قوة مشتركة لمكافحة بوكو حرام.



واسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد عن اكثر من عشرين الف قتيل وتسبب بتشريد 2.6 مليون اخرين في نيجيريا منذ العام 2009.





خ.س



بنا 0640 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/09 - 44 : 09 AM