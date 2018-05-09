سيئول وطوكيو وبكين تتعهد ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية طوكيو في 09 مايو/ بنا / أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين مجددا في قمة ثلاثية في طوكيو اليوم بذل جهود مشتركة لإثناء كوريا الشمالية سلميا عن طموحاتها النووية.

وفي بيان القمة الثلاثية بين الرئيس مون جيه -إن ، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، عبر القادة عن دعمهم لنتائج قمة 27 أبريل بين الكوريتين والتي تدعو إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة.



وتبنى القادة بيانا خاصا حول القمة بين الكوريتين، ورحبوا بحقيقة أن الكوريتين أكدتا على هدف نزع السلاح النووي الكامل ، معربين عن أملهم في نجاح القمة الكورية - الأمريكية.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي ، الذي التقى الزعيمين الآسيويين للمرة الأولى منذ قمته مع كيم ، إن كوريا الشمالية قد تكون جادة بشأن نزع السلاح النووي.



وفي حين عقدت كوريا الجنوبية لقاء قمة مع الجارة الشمالية ، فقد زار كيم جونغ اون الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثانية في غضون ستة أسابيع بينما تجد اليابان التي تعتمد الموقف الاكثر تشددا من كوريا الشمالية نفسها على الهامش نوعا ما مع تسارع الاحداث وما تقول انه ليونة ازاء بلد يجب توخي الحذر منه.















خ.س



بنا 0634 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/09 - 44 : 09 AM