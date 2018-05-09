المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة ينقل تحيات جلالة الملك المفدى و سمو رئيس الوزراء و سمو ولي العهد إلى رئيس كوستاريكا بمناسبة تنصيبه رئيسا سان خوسيه في 09 مايو/ بنا / نقل سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس جمهورية كوستاريكا المنتخب، وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح ولشعب كوستاريكا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك لدى مشاركة المندوب الدائم السفير جمال فارس الرويعي في مراسم تنصيب فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا التي جرت امس الثلاثاء في العاصمة سان خوسيه، حيث أشاد سعادته بمسار علاقات الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية كوستاريكا، وما تتسم به من شمول وتطور مستمر، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على تنمية هذه العلاقات لآفاق أرحب، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.



ن.ع/خ.س



بنا 0534 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/09 - 47 : 08 AM