فتح مراكز الاقتراع للانتخابات العامة الماليزية كوالالمبور في 09 مايو/ بنا / بدأ الماليزيون التصويت في انتخابات عامة صباح اليوم ، على ان تعلن معظم النتائج قبل منتصف الليل.

وحسب معطيات مفوضية الانتخابات الماليزية، و نقلا وكالة الانباء الماليزية ، فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين رسمياً 14.9 مليون نسمة من تعداد سكان ماليزيا البالغ 30 مليون نسمة .



ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية التي يجري التنافس عليها، 222 مقعداً، والمقاعد الإقليمية بـ505 مقاعد.



ويقضي نظام الأغلبية البسيطة المعمول به في ماليزيا بفوز الحزب الذي يحصل على غالبية المقاعد في البرلمان حتى وإن لم يحصد معظم أصوات الناخبين.



وتشهد هذه الانتخابات حسب مراقبين منافسة قوية بين تحالف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق ومعارضة يقودها الزعيم السابق مهاتير محمد.





خ.س



بنا 0532 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/09 - 34 : 08 AM