بومبيو في ثاني زيارة لبيونغ يانغ ومساع حثيثة قبل قمة ترامب وكيم بيونغ يانغ في 09 مايو/ بنا / وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بيونغ يانغ اليوم مع تسارع المساعي الدبلوماسية قبل قمة تاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتهدف هذه الزيارة غير المعلنة لبومبيو وهي الثانية له خلال أسابيع لكنها الاولى بصفته وزيرا للخارجية، الى تسريع الاستعدادات للقمة غير المسبوقة بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون.



وتأتي الزيارة في وقت تسري فيه شائعات بدنو موعد اطلاق سراح ثلاثة أميركيين محتجزين في كوريا الشمالية، وقد ألمح ترامب الاسبوع الماضي أن اعلانا وشيكا سيصدر بشأنهم بعدما ذكرت مصادر أنه تم نقلهم إلى موقع آخر تمهيدا للإفراج المحتمل عنهم.



وفي موازاة هذه التحركات الامريكية، تعقد في طوكيو قمة ثلاثية بين الصين ، وكوريا الجنوبية ، واليابان الاكثر تشددا ، من اجل التوصل الى أرضية اتفاق مع التطورات الدبلوماسية الكبيرة التي تشهدها شبه الجزيرة.





خ.س



بنا 0518 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/09 - 39 : 08 AM