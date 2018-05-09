مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/09 - 19 : 08 AM
المنامة في 9 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/نائب جلالة الملك يشيد بالتعاون القائم مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
/نـائب جلالة الـمـلـك يـسـتـقبل الـسـفـير الأمــريـكي ويــؤكد ما يجمع بين الـبلـدين من علاقــات استراتيـجـيـة وتـاريخية.
/سمو رئيس الوزراء يؤكد: مسيرة التنمية التي يقودها الملك لا حدود لها.
/برعاية سمو رئيس الوزراء تكريم 150 متقاعدًا من القطاعين العام والخاص اليوم.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل مجلس الإدارة الجديد لبنك البحرين الوطني.
/سمو الشيخ خالد بن حمد يرعى مسابقة سموه في مجال الابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي.
/وزير الخارجية: الاتفاق النووي اطلق يد ايران للعبث بأمن واستقرار المنطقة.
/الشيخة مي: الصين تحضر بشكل مميز في الحراك الثقافي المحلي.
/«الشؤون الإسلامية.» تحيي صلاتي التراويح والتهجد بعدد من قراء العالم الإسلامي.
/وزيــــــر العمــــل والتنميــــة: تحويل 3 ملايين دينار على حساب الأسر والأفراد المستحقين.
/وزير الكهرباء والماء يطلع بعثة صندوق النقد الدولي على مشاريع قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
/البحرين تعلن تأييدها لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات ضدها.
/«الإسكان» في مقدمة أولويات الحكومة ورافد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
/السفير الصيني: يداً بيد نحو علاقات صداقة متقدمة بين الصين والبحرين.
/الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد ضرورة التصدي للإعلام الراعي للتطرف والإرهاب.
/ترامب يعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني.. وإعادة فرض العقوبات على طهران.
/لقـاء بيــن الرئيــس الصينــي والــزعيـــم الكوري الشمالي قبل قمـة كيـم وتـرامب.
/نتنياهو يتهم إيران بنشر أسلحة «بالغة الخطورة» في سوريا لتدمير إسرائيل.
/حفتر يعلن ساعة الصفر لحملة تحرير مدينة درنة بشرق ليبيا.
/السعوديــة تعلــن السمــاح للنســاء بقيــادة السيـارات ابتـــداء مـــن 24 يـــونيــو.
/الجبير يتهم إيران بتدبير هجمات الحوثيين على السعودية.
/عـــــاهـــل الأردن يفتتـــــح مـعــرض «ســوفكـس 2018».
/تحطم مروحية روسية شرق سوريا ومقتل طيارَيها.
/السعودية ترحب وتؤيد اعادة العقوبات على ايران.
/اسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى بسبب تحركات ايرانية في سوريا.
/ترامب: النظام الايراني سعى لامتلاك سلاحي نووي ولا يسعى للسلام.
و.ش
بنا 0514 جمت 09/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/09 - 19 : 08 AM