مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 9 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/نائب جلالة الملك يشيد بالتعاون القائم مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

/نـائب جلالة الـمـلـك يـسـتـقبل الـسـفـير الأمــريـكي ويــؤكد ما يجمع بين الـبلـدين من علاقــات استراتيـجـيـة وتـاريخية.

/سمو رئيس الوزراء يؤكد: مسيرة التنمية التي يقودها الملك لا حدود لها.

/برعاية سمو رئيس الوزراء تكريم 150 متقاعدًا من القطاعين العام والخاص اليوم.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل مجلس الإدارة الجديد لبنك البحرين الوطني.

/سمو الشيخ خالد بن حمد يرعى مسابقة سموه في مجال الابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي.

/وزير الخارجية: الاتفاق النووي اطلق يد ايران للعبث بأمن واستقرار المنطقة.

/الشيخة مي: الصين تحضر بشكل مميز في الحراك الثقافي المحلي.

/«الشؤون الإسلامية.» تحيي صلاتي التراويح والتهجد بعدد من قراء العالم الإسلامي.

/وزيــــــر العمــــل والتنميــــة: تحويل 3 ملايين دينار على حساب الأسر والأفراد المستحقين.

/وزير الكهرباء والماء يطلع بعثة صندوق النقد الدولي على مشاريع قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

/البحرين تعلن تأييدها لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات ضدها.

/«الإسكان» في مقدمة أولويات الحكومة ورافد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

/السفير الصيني: يداً بيد نحو علاقات صداقة متقدمة بين الصين والبحرين.

/الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد ضرورة التصدي للإعلام الراعي للتطرف والإرهاب.

/ترامب يعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني.. وإعادة فرض العقوبات على طهران.

/لقـاء بيــن الرئيــس الصينــي والــزعيـــم الكوري الشمالي قبل قمـة كيـم وتـرامب.

/نتنياهو يتهم إيران بنشر أسلحة «بالغة الخطورة» في سوريا لتدمير إسرائيل.

/حفتر يعلن ساعة الصفر لحملة تحرير مدينة درنة بشرق ليبيا.

/السعوديــة تعلــن السمــاح للنســاء بقيــادة السيـارات ابتـــداء مـــن 24 يـــونيــو.

/الجبير يتهم إيران بتدبير هجمات الحوثيين على السعودية.

/عـــــاهـــل الأردن يفتتـــــح مـعــرض «ســوفكـس 2018».

/تحطم مروحية روسية شرق سوريا ومقتل طيارَيها.

/السعودية ترحب وتؤيد اعادة العقوبات على ايران.

/اسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى بسبب تحركات ايرانية في سوريا.

/ترامب: النظام الايراني سعى لامتلاك سلاحي نووي ولا يسعى للسلام.







و.ش



بنا 0514 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/09 - 19 : 08 AM