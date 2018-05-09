الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بقرار الرئيس الأمريكي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الرياض في 09 مايو/ بنا / أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن ترحيبه بما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراره بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، واعادة العقوبات المفروضة عليها، وفرض عقوبات جديدة مشددة.

وقال الأمين العام إن الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي موقف شجاع جاء رغبة منه في ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وردا على سياسات إيران العدائية في المنطقة، والقائمة على التوسع والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ورعاية ودعم التنظيمات الارهابية، ومواصلة تطوير برنامجها للصواريخ البالستية، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وبما يهدد أمن واستقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولي الى مشاركة الولايات المتحدة في موقفها الحازم من الاتفاق حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.







ع.ر/خ.س



بنا 0508 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/09 - 12 : 08 AM