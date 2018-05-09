الطقس في البحرين: غائم جزئيا ومغبر حار نهارا المنامة في 9 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله تعالى غائما جزئيا ومغبرا قد يكون كثيف في البداية ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: غربية بوجه عام من 8 الى 13 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة احيانا ثم تتحول الى شمالية شرقية بعد الظهيرة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة خلال الليل.



تحذير من تدني الرؤية الافقية الى اقل من 1000 متر وهبات شديدة السرعة.



ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 3 الى 5 اقدام في عرض البحر ليصل الى 8 اقدام اثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى 26 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.



و.ش



بنا 0457 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/09 - 06 : 08 AM