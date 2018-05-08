الامارات تؤيد قرار الرئيس الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي أبوظبي في 8 مايو /بنا/ أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة تأييدها لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول ايران على السلاح النووي في المستقبل ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص .



ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اصدرته الليلة المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.







س.ي



بنا 2000 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/08 - 13 : 11 PM