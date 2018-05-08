الرئيس الامريكي يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني واشنطن في 8 مايو/بنا/ اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الليلة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران ووصفه بانه كارثي واعادة العمل بالعقوبات على طهران.



وقال في كلمة متلفزة القاها في البيت الابيض "اعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني" الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015.



واضاف "بعد لحظات، ساوقع امرا رئاسيا للبدء باعادة العمل بالعقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الايراني وسنفرض اكبر قدر من العقوبات الاقتصادية.



وحذر ان كل بلد يساعد ايران في سعيها الى الاسلحة النووية يمكن ان تفرض عليه الولايات المتحدة ايضا عقوبات شديدة.



وقال "لدينا اليوم الدليل القاطع على ان الوعد الايراني كان كذبة وايران تستحق حكومة افضل ومستقبل ايران ملك لشعبها وان الايرانيين يستحقون امة تحقق احلامهم وتحترم تاريخهم.



واضاف أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم والوصول لحافة امتلاك سلاح نووي ونشرت إسرائيل وثيقة تثبت أن النظام الايراني سعى لامتلاك سلاح نووي .. معتبرا أن هذا الاتفاق الكارثي أعطى النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات.



وقال ترامب : إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.. والاتفاق لم يحد من أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار ودعم الارهاب في المنطقة.



وأضاف أنه بعد المشاورات الأخيرة مع حلفاء أمريكا تبين لنا أننا لن نتمكن من منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.



وقام ترامب عقب انتهاء كلمته بالتوقيع على القرار الخاص بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران .



س.ي



بنا 1943 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/08 - 45 : 10 PM