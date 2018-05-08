الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد ضرورة التصدي للإعلام الراعي للتطرف والإرهاب القاهرة في 8 مايو / بنا / عقد أصحاب المعالي وزراء الإعلام بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعاً على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وأكد الوزراء أهمية مواصلة تطوير استراتيجيات وآليات العمل الإعلامي الهادف إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وفضح الدول التي تدعم وتمول وتحتضن الإرهاب.



وشدد أصحاب المعالي الوزراء على ضرورة التصدي لوسائل الإعلام التي تعيث في المنطقة فساداً، من خلال نشرها وترويجها المستمر للفكر المتطرف، واستضافة قادة هذا الفكر، تحت ذريعة المهنية وفتح المجال للجميع لإبداء رأيه، وهذا ما يتعارض مع أبسط القواعد الأخلاقية، إذ أن الإعلام وجد لنشر قيم الوسطية والتسامح والحوار المبني على أسس فكرية معتدلة لا تلغي الآخر، وليس لنشر القتل والدمار والتدخل في شؤون الدول الداخلية وزعزعة استقرارها.



وأكد الوزراء رفضهم التام واستنكارهم لما تقوم به بعض الوسائل الإعلامية، والتي تواصل سياسة ضرب الوحدة بين الشعوب العربية من خلال تركيزها على نشر مواضيع وأخبار هدفها زعزعة النسيج الوطني للدول العربية، بجانب عملها على الترويج لجماعات وشخصيات إرهابية وفتح المجال لها لبث سمومها في العالم العربي.



ودعا الوزراء إلى دعم كافة وسائل الإعلام التي تعزز روح التعاون والتعايش السلمي، لمواجهة الوسائل التي اتخذت من الانحراف والتطرف منهجاً انعكس على كافة تقاريرها وموضوعاتها.



كما بحث الوزراء آليات تطوير العمل المشترك بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لما للإعلام من دور محوري في تنوير المجتمع، وتعزيز الأفكار الإيجابية التي تضمن التعايش السلمي بين مختلف فئات وشرائح المجتمعات، وأكدوا أهمية اللقاءات المستمرة والتنسيق الدائم، والبناء على ما تحقق من نجاحات متتالية أدت إلى كشف زيف وسائل إعلام الفتنة والتطرف والإرهاب.



وحضر الاجتماع كل من معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الامارات العربية المتحدة، ومعالي السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، ومعالي السيد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية.



ح ب/س.ي



بنا 1933 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/08 - 37 : 10 PM