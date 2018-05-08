الجيش اليمني وباسناد من التحالف العربي يحقق مزيدا من الانتصارات على الحوثيين عدن في 8 مايو/بنا/ واصلت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، تقدمها في مناطق حيران بمحافظة حجة بعد تحرير مدينة ميدي بشكل كامل .



ونقل موقع (سبتمبرنت ) عن مصادر ميدانية ان الجيش حقق تقدما في اطراف حيران بدعم وإسناد من قوات وطيران ومدفعية تحالف دعم الشرعية لليوم الثالث على التوالي وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيا الإنقلابية .



وقالت المصادر ان الجيش اليمني استعاد كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع والأحجام .



وكانت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة قد أطلقت عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية ميدي بعد تأمين المدينة بشكل كامل.



كما تواصل قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تقدمها في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.



واكد مصدر عسكري إن الجيش اليمني تمكن اليوم من تحرير الخط الاسفلتي" في "أشعاب فضحة" بمديرية الملاجم والذي كانت تستخدمه المليشيا الحوثية الانقلابية لإمداد عناصرها في عقبة القنذع بمديرية نعمان.



واشار الى ان المعارك التي اندلعت بين الجيش الوطني من جهة والمليشيا الانقلابية من جهة اخر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، فيما استعاد الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة ولاذت المليشيا بالفرار باتجاه بلاد الملاجم خط السوادية.



واستهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبل القرحا، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات عسكرية.



من ناحية أخرى رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمنظمة الصحة العالمية القيام بحملة تطعيم ضد وباء الكوليرا وذلك بعد 18 شهرا من انتشار الوباء نتيجة الحرب وأزمة تتعلق بأنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه.



ونقلت وكالة انباء (رويترز) عن موظفي إغاثة قولهم " إن بعض كبار المسؤولين الحوثيين الذين تسيطر قواتهم على العاصمة صنعاء اعترضوا على التطعيمات وقد أدى ذلك إلى تأخير البرنامج نحو عام بالفعل" .



وذكرت منظمة الصحة العالمية إنها لم تحصل حتى الآن على إذن للقيام بحملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد.



وكانت وزارة الصحة العامة والسكان قد دشنت ،يوم الاحد الماضي ،في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات حملة التحصين ضد مرض الكوليرا حيث اكد

وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علی الوليدي ان الحملة التي تنفذ في مديريات التواهي والمعلا وخور مكسر وصيره ، تستهدف 351 الفا و905 من عمر عام وما فوق.. مؤكدا اهتمام وزارة الصحة بهذه الحملة التي تجري في العاصمة المؤقتة عدن والتي ستعمل لاحقا علی توسيع نطاق الحملة في بقية المحافظات اليمنية .



واعلنت منظمة الصحة العالمية أعلنت إن هناك أكثر من مليون حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن و2275 حالة وفاة مسجلة نتيجة هذا المرض منذ نوفمبر 2016.









س.ي



بنا 1759 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/08 - 05 : 09 PM