شرطة المحافظة الجنوبية تنظم حملة توعوية للجاليات الآسيوية المنامة في 08 مايو/ بنا / أقامت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، حملة توعوية لأفراد الجاليات الأسيوية المقيمة بالمحافظة ، تم خلالها تعريفهم بدور شرطة خدمة المجتمع والخدمات التي يقدمونها لهم في حال تعرضهم لأي خطر او ضرر من خلال التواصل مع المديرية.



وشملت الحملة ، توزيع مطويات بعدة لغات تتضمن إرشادات لهذه الجاليات ، من بينها كيف تحمي نفسك ومنزلك من السرقة، وكذلك حقوق وواجبات العاملين بمملكة البحرين، بالإضافة إلى أمور تتعلق بكيفية مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.





ح ب/س.ي



بنا 1740 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/08 - 47 : 08 PM