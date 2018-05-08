شرطة المحافظة الجنوبية تنظم حملة توعوية للجاليات الآسيوية

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2018/05/08 - 46 : 08 PM
المنامة في 08 مايو/ بنا / أقامت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، حملة توعوية لأفراد الجاليات الأسيوية المقيمة بالمحافظة ، تم خلالها تعريفهم بدور شرطة خدمة المجتمع والخدمات التي يقدمونها لهم في حال تعرضهم لأي خطر او ضرر من خلال التواصل مع المديرية.
وشملت الحملة ، توزيع مطويات بعدة لغات تتضمن إرشادات لهذه الجاليات ، من بينها كيف تحمي نفسك ومنزلك من السرقة، وكذلك حقوق وواجبات العاملين بمملكة البحرين، بالإضافة إلى أمور تتعلق بكيفية مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.
ح ب/س.ي
بنا 1740 جمت 08/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/08 - 47 : 08 PM