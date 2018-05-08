مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة مواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية جدة في 8 مايو / بنا / أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضرورة توحيد الجهود والمواقف لمواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية.





وعبر المجلس في هذا السياق عن إدانة السعودية للتدخلات الإيرانية في شؤون المغرب، من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب، مؤكداً وقوف السعودية مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.



وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رحب بـ"إعلان دكا" الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في عاصمة بنجلاديش تحت عنوان "القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية".



وأضاف أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، والهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني مؤخرا.



وأوضح الوزير السعودي ان المجلس اطلع على الاستعدادات والخدمات التي وفرتها القطاعات الحكومية والأهلية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لخدمة المعتمرين والزوار، مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين وجه بمضاعفة الجهود وتوفير جميع الخدمات وتهيئة كل المرافق والإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين، وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المواقيت والطرق والمطارات والموانئ التي تستقبل ضيوف الرحمن في هذا الشهر الكريم، بما يحقق ـ بمشيئة الله ـ المزيد من السكينة والهدوء لقاصدي الحرمين الشريفين.



ع ع



بنا 1509 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/08 - 11 : 06 PM