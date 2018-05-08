"الشؤون الإسلامية" تستعد لشهر رمضان بالعديد من البرامج ووضع خطة متكاملة للوعظ والارشاد المنامة في 08 مايو/ بنا / رفع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة التهنئة بشهر رمضان الفضيل إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم والأمة الإسلامية جمعاء.



وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بمواسم الخيرات، فيها تُضاعف الحسنات وتُمحى السيئات وتُرفع الدرجات، وتتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، حيث خلق الله سبحانه وتعالى الناس لعبادته، ومن أعظم العبادات التي فرضها الله على عباده هي الصيام، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، فشهر رمضان المبارك اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره من بين بقية الشهور، فهو شهرٌ يجدّد فيه المؤمن إيمانه ويجدّد فيه العهد مع الله ويقوّي من خلاله إرادته وعزيمته ويبادر فيه إلى التوبة إلى الله عزوجل.



من جانبه رفع وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل إلى قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والشعب الوفي وللأمة الإسلامية جمعاء.



وقال: إن شهر رمضان المبارك هو شهر عملٍ وصبر أمضاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام بالجهاد والعبادة والدعوة والعمل في سبيل الله تعالى، لذا يتوجب علينا في هذا الشهر الفضيل التقرب منه تعالى وجهاد النفس وقضاء هذا الشهر في طاعته عزوجل واستثمار أوقاته أحسن استثمار.



وعن فعاليات وبرامج الشؤون الإسلامية في رمضان قال المفتاح: إن الوزارة استعدت للشهر الفضيل بالعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة فمراكز تعليم القرآن الكريم ومراكز الأجيال والجاليات ومعاهد العلوم الشرعية التابعة للوزارة تقيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت خطة متكاملة للوعظ والارشاد خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف (السنية والجعفرية)، حيث سيقوم عدد كبير من الوعاظ والواعظات بتغطية جميع مناطق المملكة من المساجد والجوامع والمآتم والمجالس بالمحاضرات والندوات.



وأضاف وكيل الشؤون الإسلامية: إن قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية بإدارة الشؤون الدينية أعد برنامجاً وعظياً خلال الشهر الفضيل تحت عنوان (يا باغي الخير أقبل) اعتباراً من يوم بعد غد الخميس وحتى 4 يونيو المقبل، حيث يهدف البرنامج إلى بيان فضل التوبة وأحكامها والحث عليها، وبيان فضل شهر رمضان والتعريف بآدابه وأحكامه، إلى جانب بيان فضل قراءة القرآن الكريم والتعريف بآداب وأحكام التلاوة، وتعزيز علاقة المسلم بربه من خلال الدعاء وأحكامه، فضلاً عن تعزيز التكافل المجتمعي من خلال إبراز صور الجود والسخاء والصدقات في شهر الخيرات.



وسيُنفذ هذا البرنامج بإقامة عدد من المحاضرات والدروس قبل شهر رمضان المبارك لتهيئة المسلمين لاستقبال الشهر الفضيل، كما ستُعقد خلال شهر رمضان مجموعة من الدروس والمحاضرات والتي تُعنى برمضان وأحكامه وتعاليمه في مختلف مساجد وجوامع ومآتم المملكة، بالإضافة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والمجالس الرمضانية ودور رعاية الوالدين، بمشاركة فضيلة الدكتور خالد الجبير من المملكة العربية السعودية والذي تستضيفه الوزارة ضمن برنامج التهيئة لشهر رمضان المبارك، إلى جانب عدد من الدعاة من المملكة المغربية ومن جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 147 واعظا وواعظة تابعين للوزارة.



واشار إلى أن الوزارة أصدرت إمساكية خاصة بشهر رمضان باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن مواقيت الصلوات وبعض المعلومات المتعلقة بفضل شهر رمضان وبعض الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الصائم ويكثر السؤال عنها، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالمواقيت الواردة في الإمساكية وتجنب الآراء الغير معتمدة حول ذلك.



واستطرد قائلاً: تقيم إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج "تراويح" لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من الحفاظ البحرينيين المتقنين من مخرجات مراكز تعليم القرآن الكريم المنتشرة في كافة محافظات المملكة، فضلاً عن استضافة عدد من قراء جمهورية مصر العربية لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام، ممن يتميزون بأصوات ندية في تلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى برنامج المعتكف القرآني والذي يُقام في المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة.



وأشار وكيل الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة ستنظم عدداً من الفعاليات خلال ليالي شهر رمضان الكريم منها: الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرون، والتي تحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث يُتوّج في هذا الحفل الفائزون في المسابقة، إلى جانب احتفال الوزارة الخطابي السنوي بمناسبة ليلة القدر المباركة، بهدف التذكير بفضائل ليلة القدر ودعوة الناس إلى استثمارها على الوجه الأكمل، حيث ستقام الفعاليتين بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.



واوضح أن عدداً من أبناء مملكة البحرين سيشاركون خلال الشهر الفضيل في عدد من مسابقات القرآن الكريم الدولية ومنها: الاحتفال الدولي لتلاوة القرآن الكريم وحفظه بماليزيا ويشارك فيه المتسابق مهنا أحمد السيسي في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، والمسابقة الدولية السادسة لحفظ القرآن الكريم بجمهورية تركيا ويشارك فيها المتسابق أحمد محمد عبدالله حسيني في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، والمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بالمملكة الأردنية الهاشمية ويشارك فيها المتسابق علي يوسف عيسى في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم الخامسة عشر وتشارك فيها المتسابقة سارة محمد حسيني في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الحادية والعشرين ويشارك فيها المتسابق عبداللطيف عبدالمجيد البستكي في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً.



وفي إطار التعاون والتكامل بين الشؤون الإسلامية ووزارة شؤون الإعلام، أكد المفتاح أنه تم التنسيق مع إذاعة القرآن الكريم لتنفيذ برنامجين لفضيلة الدكتور خالد الجبير أحدهما تلفزيوني بعنوان (فقه التفاؤل)، وآخر إذاعي بعنوان (أعظم أيام الدنيا)، بالإضافة إلى تنفيذ برنامجين إذاعيين الأول بعنوان (قصةٌ في سورة) والذي يقوم على سرد مختصر للقصص القرآني يعقبه ذكر الفوائد والتوجيهات من وحي الآيات، يقدمه فضيلة الشيخ محمد حمزة علي شرف، والثاني بعنوان (أعمال القلوب)، ويهدف إلى تقوية صلة المسلم بربه من خلال تعزيز مبدأ التخلية قبل التحلية، وبيان أهمية الإخلاص في الأعمال، ويقدمه فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالرحيم الريس الواعظ بالوزارة.



أما فيما يختص بدور الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، أشار وكيل الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة وللعام الثاني على التوالي ستعزز من دورها في هذا الجانب من خلال المسابقة القرآنية للأطفال "صوتك جميل" وذلك عبر حساب الوزارة على الانستغرام @_islamicaffairs ، فضلاً عن نشر أخبار الفعاليات والمحاضرات التي ستُقام خلال شهر رمصان المبارك.



وأوضح وكيل الشؤون الإسلامية بأن صندوق الزكاة والصدقات سيتولى جمع وتوزيع الزكوات على الأسر المستحقة والبالغ عددها 1055 أسرة خلال أيام شهر رمضان بمقره الكائن بمجمع أحمد الفاتح الإسلامي، وتوزيع المساعدات الشهرية للأسر المستحقة ضمن مشروع الأسر المتعففة، فضلاً عن السلة الرمضانية والتي سيباشر في توزيعها خلال الأسبوع المقبل على 750 أسرة محتاجة، وتوزيع الأجهزة الكهربائية المنزلية على عدد من الأسر المحتاجة.



وبهدف تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ,وتفريج كُرب الحالات الطارئة سيقوم الصندوق بمساعدة الأسر المحتاجة ضمن مشروع (تفريج كربة)، علاوةً على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الأهلية التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للتعايش والتأقلم مع المجتمع، فإن صندوق الزكاة والصدقات وضمن مشروع (تفاؤل) سيعمل على إعادة تأهيل بعض المرافق ومحاضن التدريب والتعليم لعدد من مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى مشروع (عساكم من عوادة) والذي يُقام بالشراكة مع دور ورعاية المسنين بهدف رسم الفرحة على وجوه كبار السن المدرجين في دور رعاية المسنين للرعاية النهارية أو الرعاية الدائمة، وذلك من خلال إهدائهم ما يعينهم على مشاركة الناس فرحة العيد، إلى جانب التواصل مع كبار التجار والشركات والبنوك لزيادة إيرادات الزكاة والصدقات ودعم مشاريع المساعدات للأسر المحتاجة.



وأكد المفتاح على استمرار الوزارة في متابعة تخليص الإجراءات المسبقة لحملات الحج استعداداً لموسم الحج القادم، وتخليص إجراءات وتسهيل رحلات العمرة بالنسبة للحملات الراغبة في تسيير رحلات العمرة خلال الشهر الفضيل.



وعن استعدادات الوزارة في الرد على تساؤلات المواطنين والمقيمين، أشار إلى تخصيص الوزارة عدداً من الخطوط الهاتفية للرد على التساؤلات والاستفسارات من قبل الباحثين الشرعيين التابعين للوزارة، وهي: 17812819، 17812875، بالإضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.islam.gov.bh، وكذلك حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي @_islamicaffairs ، وذلك من منطلق تفعيل التواصل بين الوزارة وأفراد المجتمع.







ح ب/س.ي



بنا 1459 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/08 - 01 : 06 PM