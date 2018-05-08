المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" الرباط في 8 مايو / بنا / تمكنت المصالح الأمنية المغربية اليوم الثلاثاء من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" الإرهابي تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، أسفرت عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بمدينة "الفنيدق" شمال المغرب تزامنًا مع اعتقال عنصرين آخرين بمدينة "بلباو" الإسبانية حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية.



وأضاف البيان أن أعضاء هذه الخلية الذين كانوا على صلة بمقاتلين في مناطق الصراع انخرطوا في حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف، وتشيد بالأعمال الدموية لتنظيم "داعش"، كما يعملون على استقطاب وتجنيد الشباب لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية هذا التنظيم.



وأوضح البيان انه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيقات من قبل الجهات المختصة.





ع ع



بنا 1456 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/05/08 - 59 : 05 PM