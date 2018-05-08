مدير عام أمانة العاصمة: بدء العمل في توسعة منطقة الشحن والتفريغ في سوق المنامة المركزي المنامة في 08 مايو / بنا / بدأت أمانة العاصمة بتنفيذ مشروع توسعــة منطقــة مزاولة أنشطة الشحن والتفريــغ بسـوق المنامة المركزي الذي سينتهي خلال 3 شهور، وذلك تنفيذا لخططها الرامية للإرتقاء بمستوى الخدمات بأسواقها المركزية، حيث يستهدف المشروع توفيــر مساحة إضافية مخصصة لتجارة استيراد المواد الغذائيــة من خضار وفــواكه من مختلف الدول الموردة للمملكة.



وقال مدير عام أمانة العاصمة م. محمد بن أحمــد آل خليفة، أن سوق المنامة المركزي شهد مؤخرا عدة مشاريع تطويرية هدفت الى تحسين بيئة السوق وكافة مكوناته وتهيئته بأفضل الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، كما أسهمت الدراسات الفنية التي باشر بإعدادها المختصين بالأمانة بتنظيم مزاولة الانشطة التجارية بمختلف قطاعاتها ضمن المساحة الاجمالية لسوق المنامة المركزي والبالغة 141302 متر مربع.



وحول تفاصيل التوسعة، أشار م. محمد بن أحمد الى أن المساحة السابقة المخصصة لمزاولة شــحن المواد الغذائية وتوزيعها تقع على مساحة 2900 متر مربع وتحتوي إجمالا 29 من تجــار إستيراد المواد الغذائية، ويتم من خلالها توزيع الخضار والفواكه المستوردة من مختلف الدول المجاورة، على الأسواق المحليــة ومحال البيع بالتجزئـــة بمختلف مناطق المملكة، أما مشروع التوسعة الحالية فسيضيف مساحة تقارب 1000 متر على المساحة السابقة وسيضم 30 وحـدة تجارية مستقلة.



واختتم مدير عام أمانة العاصمة حديثة قائلا "إن متطلبات استيراد المواد الغذائية وتوزيعها من مركزها التجاري بسوق المنامة يحظى باهتمام والمتابعة المستمرة باعتباره أكثر قطاعات التجارة حيوية الموفرة لاحتياجات ومتطلبات المنطقة، والتي تسعى امانة العاصمة بتطوير مستوى ونوعية الخدمات فيها نظرا لمكانة سوق المنامة المركزي الذي يمثل احد المعالم التجارية المهمة في مملكة البحرين".



وأعربت أمانة العاصمة من خلال تنفيذ المشروع عن أملها الى استقطاب الشركات المتخصصة بتجارة استيراد الخضار والفواكه عبر تهيئة المساحة المطلوبة في قلب سوق المنامة المركزي باعتباره العصب الرئيسي للتجارة بقطاع المواد الغذائية والسلع التموينية.



ح ب/ع ع



بنا 1453 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/05/08 - 59 : 05 PM