أمانة مجلس التعاون تشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب القاهرة في 08 مايو/ بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الثلاثاء ، الذي ترأسه وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأكد الدكتور عواد العواد في كلمته على ما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة العربية الأخيرة "قمة القدس" في الظهران بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار العواد إلى إقرار القمة العربية الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن برامج ومبادرات أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول، تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية إعلاميا وتوضيح المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على حقوقه الشرعية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية المركزية للعرب والمسلمين.



ورحب وزير الإعلام السعودي بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية للصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع تجاه المدن السعودية التي بلغت عددها اكثر من 132 صاروخاً، مؤكدا التزام المملكة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني من خلال الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد فيصل بن عبدالله الشيخ، بأن اجتماع المكتب التنفيذي الممهد لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب يوم غد الأربعاء والذي شاركت الأمانة فيه بصفة مراقب، تطرق لنقاط هامة معنية بالتحرك الإعلام العربي، على رأسها التصدي لظاهرة الإرهاب وضرورة حماية مجتمعاتنا العربية من الأفكار المتطرفة ودعوات التحريض على العنف. إضافة لذلك بحث الاجتماع بنودا هامة أخرى، من بينها تحديث ميثاق الشرف الإعلامي، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ويوم الإعلام العربي، والإعلام وأجندة التنمية المستدامة 2030، وعاصمة الإعلام العربي، والاستراتيجية الإعلامية العربية.



وأشار فيصل الشيخ إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي أقر التوصيات التي رفعت له من قبل اجتماع "المائدة المستديرة" الذي شاركت فيه الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم الأحد، وتقرر رفعها لاجتماع وزراء الإعلام العرب لوضعها موضع التنفيذ.



وتشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذه الاجتماعات ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي، وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.





ح ب/س.ي



بنا 1406 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/08 - 18 : 05 PM