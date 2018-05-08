سمو محافظ الجنوبية : توجيه سمو رئيس الوزراء بإنشاء مركز صحي في مدينة خليفة أدخل البهجة على أهالي المحافظة المنامة في 08 مايو / بنا / اعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية نيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية عن عظيم شكره وبالغ امتنانه لصاحب السمو الملكي الوالد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على توجيه سموه الكريم لسرعة انشاء مركز صحي في مدينة خليفة، مؤكدا أن هذا المشروع الخدمي الكبير من المشاريع الرائدة التي تدل على حركة التنمية والتطور التي تشهدها المحافظة الجنوبية على كافة القطاعات.



كما أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ماضية نحو المزيد من التقدم والنمو والازدهار، وان الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الوالد الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء تعكس اهتمام سموه الكبير بالمواطنين واحتياجاتهم وقرب سموه منهم، وما هذا التوجيه الا اكبر دعم للمحافظة الجنوبية بعد شرف المقابلة التي حظيت بها بسموه عندما عرضت على سموه الكريم جملة من المشاريع الخدمية البارزة التي رصدتها المحافظة من خلال تواصلهم المستمر بالمواطنين والذي جاء المركز الصحي من اهم وابرز هذه المشاريع.



وأكد سموه أن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإنشاء مركز صحي جديد يأتي ضمن التوسع العمراني والتطور الخدمي الملحوظ في مناطق عسكر وجو والدور الامر الذي يتطلب وجود مركز صحي متكامل يخدم أهالي هذه المناطق ويوفر للأهالي الخدمات الصحية الاساسية، ولا سيما بعد افتتاح المدينة التي تتشرف بحمل اسم سموه الكريم العزيز على جميع اهالي المحافظة، مدينة خليفة الاسكانية الجديدة التي تعتبر على راس المشروعات الاسكانية الرائدة على مستوى مملكة البحرين.



جدد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، معبرا عن فرحة جميع اهالي المحافظة ومدينة خليفة شاملة عسكر وجو والدور بكل ما تحصل عليه المحافظة من دعم ورعاية واهتمام من لدن سموه الكريم حفظه الله.



كما عبر سموه عن شكره لبنك البحرين الوطني على اسهامه والمشاركة لدعم المشاريع الحكومية الرائدة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص لتشجيع المشاريع الحكومية المستقبلية وخاصة في المحافظة الجنوبية حيث تعتبر المحافظة الوجهة الامثل والبيئة الشاسعة الملائمة لانشاء العديد من المشروعات التي تخدم الوطن والمواطنين.



ح ب/ع ع



بنا 1401 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/08 - 11 : 05 PM