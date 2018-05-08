مؤسسة المبرة الخليفية تختتم فعاليات النسخة الثانية من برنامج إثراء الشباب المنامة في 08 مايو / بنا / اختتمت السنة الأولى من برنامج إثراء الشباب في نسخته الثانية في الأسبوع الثامن والتاسع، تحت عنوان "تبادل الثقافات ومراجعة قيم البرنامج".

واشتملت هذه النسخة من برنامج إثراء الشباب 2، الذي تنظمه مؤسسة المبرة الخليفية بالتعاون مع سوق البسطة (جرافيتي) وصرح الميثاق الوطني، على حزمة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في تطوير شخصيات المشاركين وتنمية مهاراتهم، فضلا عن غرس الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع.

وقد شارك المشاركون في برنامج إثراء في أسبوعه الثامن، في سوق البسطة الذي تنظمه وتستضيفه قرية "جرافيتي" تحت شعار تبادل الثقافات، حيث قام المشاركون بتمثيل بعض دول العالم والتعريف بعاداتها وتقاليدها، وأهم المعالم الموجودة فيها، بالإضافة إلى عرض منتجاتها ومأكولاتها، وشملت دولا كاليابان ومصر وإيطاليا والمغرب والهند وعمان وماليزيا وفرنسا واسبانيا وتركيا.



وفي الأسبوع التاسع والأخير، نظم البرنامج زيارة للمشاركين لصرح الميثاق الوطني قاموا خلالها بالعديد من الأنشطة لمراجعة قيم البرنامج التي تعلموها في الأسابيع الفائتة من البرنامج.



وفي ختام البرنامج، تم تكريم الفريقين الفائزين في أسبوع تبادل الثقافات وتكريم المدربين المشاركين من قبل رئيس برنامج إثراء الشباب فاطمة عبدالرحمن الجار.



في نهاية اليوم تم عرض فيديو ختامي يشمل على كل قيم البرنامج والأنشطة التي تعلمها المشاركون في برنامج إثراء الشباب 2.



ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التزام مؤسسة المبرة الخليفية بدعم الشباب عبر احتضانهم ضمن بيئة داعمة وآمنة ومحفزة تمكنهم من التغلب على التحديات والعوائق المتنوعة التي قد يواجهونها في حياتهم العملية في قالب من التحدي والمرح، وتهدف لمنح كل الشباب تجربة تعليمية وعملية وفرص شيقة لاكتساب المهارات اللازمة من أجل مستقبل أفضل.



ح ب/ع ع



بنا 1352 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/08 - 06 : 05 PM