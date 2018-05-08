وكيل وزارة العمل يشارك في اجتماع "حوار ابوظبي" في سيرلانكا كولمبو في 08 مايو/ بنا / شارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، في اعمال اجتماعات "حوار ابوظبي" الذي بدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، في العاصمة كولمبو بجمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية.



ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات حوار أبو ظبي إلى جانب وكيل الوزارة، مستشار الرئيس التنفيذي للسياسات في هيئة تنظيم سوق العمل، السيد محمد ديتو، ورئيس العلاقات الدولية بالوزارة، السيد عباس سلمان معتوق.



ويبحث الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بسياسة استقدام وارسال العمالة الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الاشراف المشترك والرقابة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، واستعراض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بتنظيم أسواق العمل.



وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار تعزيز تعاونها بين الدول المصدرة للعمالة والدولة المستقبلة لها، والمساهمة في صياغة رؤية إقليمية موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وحمايتها، وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات المعمولة في استقدام العمالة الفنية التي يحتاجها سوق العمل.



وأكد الدوسري أهمية تعزيز صور الشراكة والتعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يؤدي إلى تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، لافتاً إلى أن حوار ابوظبي يعد منصة أساسية لمناقشة التحديات وطرح المبادرات والآليات التي تدعم مكسبات العمال وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة.





ح ب/س.ي



بنا 1351 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/08 - 05 : 05 PM