سمو رئيس الوزراء يستقبل مجلس ادارة بنك البحرين الوطني ويؤكد أهمية دور المؤسسات المالية في تعزيز البيئة الاستثمارية المنامة في 8 مايو / بنا / لدى استقبال سموه لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بإسهامات ومبادرات القطاع الخاص في مجال العمل الخيري والاجتماعي، والتي تغطي جانباً مهماً من احتياجات المجتمع في إطار الالتزام بمبدأ المسئولية الإجتماعية وبما يرسخ أسس الشراكة المجتمعية في البناء والتنمية.



وأثنى سموه على الدور الذي يقوم به بنك البحرين الوطني وإسهاماته في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، منوها سموه كذلك بدور البنك في العمل الخيري والاجتماعي ومبادراته المتعددة في هذا المجال.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني الجديد برئاسة السيد فاروق المؤيد، حيث هنأهم سموه بانتخابهم لمجلس إدارة البنك، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق المزيد من النتائج الطيبة لأعمال البنك واستثماراته لخدمة الاقتصاد الوطني.



ونوه سموه بمبادرة بنك البحرين الوطني إلى التبرع ببناء مركز صحي حديث ومتكامل في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، مشيدا سموه بما تجسده هذه المبادرة من نموذج في مجال المسئولية الإجتماعية والتي تسهم في دفع عملية التنمية وتوفير الخدمات التي تمثل أولوية للمواطن.



وأكد سموه أهمية الدور الذي تنهض بها المصارف والمؤسسات المالية في دفع جهود التنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيرا سموه إلى أن البنوك تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد الوطني وأن الحكومة تسعى باستمرار إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية التي تضمن لها التطور والنجاح.



وأثنى سموه على الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص ودورها في تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين في كافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي، مؤكداً سموه أن الحكومة ماضية في التوسع في المشروعات الصحية وتوفير أفضل واحدث الأجهزة الطبية لتطوير القطاع الصحي وفق استراتيجية طموحة تسعى للحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.



ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى متابعة تنفيذ مشروع المركز الصحي الجديد بمدينة خليفة بأسرع وقت وذلك بالتنسيق مع بنك البحرين الوطني.



من ناحيتهم، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشخصي بقطاع المصارف والبنوك، وتوجهوا بخالص الشكر والتقدير لسموه على ما يوليه من جهود لدعم تطور هذا القطاع بما ساعد مملكة البحرين في أن تحقق مكانة متقدمة إقليميا وعالميا، مشيدين بحرص سموه على دعم جهود التنمية والمشروعات ذات الصلة بالمواطنين.



وأشاروا إلى أن مبادرة البنك لإنشاء المركز الصحي بمدينة خليفة تأتي في ضوء مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنمية المجتمع، وفي إطار مسئوليته الاجتماعية وتمشياً مع توجهات الحكومة لتطوير القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المناطق.



خ.ب/ع ع



بنا 1349 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/08 - 57 : 04 PM